Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat 2018

Frankfurt am Main – Im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung der KONPRESS-Medien eG ergaben sich einige personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat.

Arne Biemann wurde neu in den Vorstand des größten Anzeigenvermarkters der konfessionellen Presse gewählt. Er übernimmt die Aufgaben von Prof. Matthias Gülzow, der Geschäftsführer des Evangelischen Presseverbands Norddeutschland GmbH ist.

Prof. Matthias Gülzow wurde als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der KONPRESS-Medien eG gewählt.

Frau Birgit Arndt, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Medienhaus GmbH in Frankfurt am Main, wurde ebenfalls in den Vorstand gewählt. Frau Arndt war bereits mehrere Jahre Mitglied des Aufsichtsrates der KONPRESS-Medien eG.

Die KONPRESS-Medien eG ist ein seit 1970 bestehender Zusammenschluss der konfessionellen Presse (40 Titel) für die Anzeigen- und Beilagenakquise mit einer wöchentlich verkauften Gesamtauflage von über 680.000 Exemplaren. Über 96% dieser Auflage werden im Abonnement bezogen. Die KONPRESS-Titel bringen es auf rund 1,32 Millionen Kontakte in der Woche.

