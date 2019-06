Magazin „der pilger“ mit neuem „Blick in die Region“

Nachdem sich das durch die KONPRESS-Medien eG vermarktete Magazin „der pilger“ erfolgreich etabliert hat, bietet die am 23. Mai erscheinende, zehnte Ausgabe noch mehr Inhalt und Leserservice. Das Magazin mit christlichem Fokus erscheint seit Frühjahr 2017 im Peregrinus-Verlag aus Speyer und ist im gesamten deutschsprachigen Raum im Zeitschriftenhandel und im Abonnement erhältlich.

In einer Teilausgabe für die Region zwischen Rhein und Saar finden sich in den kommenden Ausgaben erstmals 16 regionale Zusatzseiten: „Blick in die Region – Tipps und Termine zwischen Rhein und Saar“ sind sie überschrieben und beinhalten „ausgewählte Veranstaltungshinweise und inspirierende, spirituelle Angebote“, wie Chefredakteur Norbert Rönn erläutert. Übersichtlich nach Themen gegliedert und fest in das Magazin eingebunden laden sie beispielsweise ein zu Meditations-Workshops, Pilgertouren, Klosteraufenthalten auf Zeit, Gottesdiensten im Freien, zu Vorträgen sowie zu vielen kulturellen Veranstaltungen – vom Konzert bis zur Dichterlesung. „Begleiter für die Reise durchs Leben‘ will unser Magazin sein, wie es im Untertitel heißt. Mit dem neuen Serviceteil wird das nochmals ein Stück konkreter“, so der Chefredakteur weiter.

Regionale Seiten und Themenspecials

„Die neuen Serviceseiten schlagen einen Bogen zwischen den inhaltlichen Beiträgen, den Geschichten und großen Reportagen des Magazins, und vielen vergleichbaren Angeboten vor Ort“, betonen Chefredakteur Rönn und Peregrinus-Geschäftsführer Marco Fraleoni. Dieser ergänzt zu den Zukunftsoptionen des Konzeptes: „Unser 16-seitiges Zusatzformat bietet sich für einen „Blick in die Region“ geradezu an, darüber hinaus sind aber auch andere zusätzliche Inhalte möglich, zum Beispiel Specials zu Schwerpunktthemen oder zu Veranstaltungen, etwa Kirchen- und Katholikentagen.“ Man sei hier offen für Partnerschaften, Kooperationen und Zukunftsprojekte, vielleicht sogar grenzüberschreitend, so Fraleoni.

Magazin mit Anschlussfähigkeit

Bei Peregrinus zieht man zur zehnten Ausgabe des Magazins „der pilger“ eine positive Zwischenbilanz. Die Rückmeldungen seien von allen Seiten sehr positiv. Man spreche offensichtlich Leserschichten an, die mit den traditionellen kirchlichen Medien kaum noch erreicht würden, so Fraleoni und Rönn von Peregrinus. Chefredakteur Rönn: „Sinnsuche, Wege zu einem achtsamen und bewussten Leben, die Sehnsucht nach Stille, nach spirituellen Impulsen, nach Auszeiten und nicht zuletzt die Sorge um die bedrohte Schöpfung, das sind Themen, die Menschen weiter bewegen, auch wenn sie ihrer Kirche den Rücken kehren.“ Mit den Themen des Magazins treffe man offensichtlich einen Nerv der Zeit, schaffe „Anschlussfähigkeit“ auch für Menschen mit einer „gewissen Distanz zur Kirche“, so Rönn.

Regionale Zusatzseiten – zwischen Rhein und Saar

Beim „Blick in die Region“ geht es dem Peregrinus-Verlag auch um eine verstärkte, zusätzliche regionale Verortung. So erhalten die Abonnenten der Speyerer Bistumszeitung, die mit einem Monatsmagazin ebenfalls unter dem Dach von Peregrinus erscheint, die erweiterte Teilausgabe des Magazins „der pilger“. Dem Ziel des regionalen Zusatznutzens dient auch die Präsenz im Lesezirkel. Im Bereich des Bistums Speyer und in den angrenzenden Regionen gelangen 20.000 Exemplare über diese Schiene in Cafés, Arztpraxen, Friseursalons und viele andere Auslagestellen.

„ZEIT Verlag“ und „Peregrinus“ bieten Buchungskombination

Aufgrund der fokussierten Ausrichtung und der hohen Leser-Wertschätzung erzielt das 140 Seiten starke Magazin „der pilger“ auch bei Mediaplanern hohe Akzeptanzwerte. So bieten unter dem Titel „Slow Living“ der „ZEIT Verlag“ und „Peregrinus“ eine gemeinsame Buchungskombination für Anzeigenkunden an, um Lesergruppen zielgenauer anzusprechen. Weitere Informationen über das Magazin mit christlichem Fokus finden Sie in den aktuellen Mediadaten 2019.

Über KONPRESS:



Die KONPRESS-Medien eG ist eine seit 1970 bestehende Service-Agentur, die maßgeschneiderte Beratung und Vermittlung von Anzeigen und Beilagen anbietet. Mit heute 40 Wochenzeitungen der evangelischen und katholischen Publizistik, die zu 85 Prozent im Abonnement bezogen werden, wird eine wöchentliche Reichweite von rund 1,32 Millionen Leserkontakten in Deutschland realisiert. Daneben vermarktet die KONPRESS konfessionsnahe Zeitschriften und Magazine.



Pressekontakt:

Andreas Bauer

KONPRESS-Medien eG

Hanauer Landstraße 189

60314 Frankfurt am Main

Tel. 069-2562966-13

E-Mail: andreas.bauer@konpress.de