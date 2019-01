Die KONPRESS-Medien eG ist auf dem Deutschen Fundraising Kongress 2019 vertreten.

Dieser findet vom 8. bis 10. Mai 2019 mit über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kassel statt.

Besuchen Sie unseren Vortrag zum Thema “Das Fundraising von 50 NPO‘s im konfessionellen Umfeld” um 10.50 Uhr in Seminarraum 1.

Beschreibung:

“Mit diesen emotionalen Botschaften arbeiten die NPO‘s.”

In diesem Vortrag erhalten Sie die Ergebnisse einer Langzeituntersuchung der KONPRESS-Medien eG zur Spenderansprache von ca. 50 Nonprofit-Organisationen in konfessionellen Umfeldern. Werner Jakobartl nimmt sie mit auf eine unterhaltsame Zeitreise und erläutert die Entwicklung der Spenderansprache in den vergangenen Jahren.