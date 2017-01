HORIZONT Nr. 42 vom 16.10.2014

Er ist der Neue: Werner Jakobartl, 49 Jahre alt, gebürtiger Allgäuer, katholischer Christ, verheiratet mit einer evangelischen Pfarrerstochter, Vater von drei Kindern und seit 1. September Chef von Konpress, dem Vermarkter von 37 evangelischen und katholischen Kirchen- und Bistumszeitungen. In seinem ersten Telefoninterview mit HORIZONT gibt er sich freundlich, entspannt, offen. Ob sich denn bei den ganzen Kirchenzeitungen nicht endlich mal etwas ändern müsse, neue Produkte, mehr Kooperation, mehr Mut zu Reformen? Jakobartl antwortet: „Es wird sich auf alle Fälle etwas ändern. Alle Gesellschafter sind sich im Klaren darüber, dass man nicht einfach so weitermachen kann und das auch nicht möchte. Es tut sich gerade sehr viel, Verlage und Kirchenvertreter fangen an, zu experimentieren und über verschiedene Modelle nachzudenken. Das ist ein sehr positives Signal, wir sind auf dem richtigen Weg.“…

