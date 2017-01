PM Generalversammlung der KONPRESS 2014

Frankfurt am Main – Die KONPRESS-Medien eG hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen. Die Werbegemeinschaft aus 37 Mitgliedstiteln der konfessionellen Wochenzeitungen mit einer Auflage von rund 1 Million Abonnenten konnte den Umsatz aus Anzeigen- und Beilagen-Erlösen auf Vorjahresniveau weitgehend halten und erzielte einen Gesamterlös von über 2,6 Millionen Euro. „Während im Printbereich Umsatzrückgänge von bis zu 20% keine Seltenheit darstellen konnte, sich die konfessionelle Presse in dem schwierigen Marktsegment Print behaupten, obwohl wir nicht von Cross-Media-Angeboten profitieren“, sagte Vorstand Michael Bachem. Weiterhin stellte er fest: „Auch wenn sich der Gesamtwerbemarkt kaum bewegt, kommt es zwischen den einzelnen Werbeformen zu deutlichen Umschichtungen. Die Unternehmen ziehen weiter Geld aus den Printanzeigen ab, die mit einem Rückgang von knapp einer Milliarde Euro die großen Verlierer in 2013 sind“.

Stabile Umsatzstützen der seit 1970 agierenden KONPRESS-Medien eG sind insbesondere im Beilagen-Bereich karitative Organisationen, Reise-, und Versandanbieter. Hier konnte ein Umsatzplus 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Im Anzeigenbereich trugen vor allem die Bereiche Gesundheit und Reise zum Ergebnis bei. „Zwei Millionen Leser bringen den Kirchenzeitungen und ihren Inhalten großes Vertrauen entgegen, unsere Anzeigenkunden schätzen werteorientierte Umfelder und richten Ihre Kommunikation zielgerichtet auf die Leserschaft ab“, sagte der scheidende KONPRESS-Geschäftsführer Dr. Martin Sterr auf der Generalversammlung. Nach knapp drei Jahren verlässt Dr. Martin Sterr die KONPRESS-Medien eG Ende September aus privaten Gründen. Er wechselt zum 01.10.2014 als Geschäftsführer der Agentur und der Verlagsbuchhandlung des Rauhen Haus nach Hamburg.

Ab dem 1. September 2014 wird Werner Jakobartl die Geschäftsstelle in Frankfurt leiten. Der 49-jährige gebürtige Allgäuer bringt eine langjährige Erfahrung im Anzeigen-und Beilagen-Verkauf mit zur KONPRESS. Nach seinem Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaft führte ihn sein Weg in die Medien. Sein Einstieg begann bei der FAZ-Tochter Sunday Verlagsgesellschaft. Danach wechselte er als Anzeigenleiter zum Frankfurter Umschau Zeitschriftenverlag. Ab 2004 leitete er im Druck- und Verlagshaus Zarbock die Verlagsabteilung. Zuletzt betreute er bei CO.IN. Medien Verlagsgesellschaft mbH drei Fachzeitschriften im Finanzsektor. Der katholische Christ ist mit einer evangelischen Christin verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Die KONPRESS-Medien eG ist ein seit 1970 bestehender Zusammenschluss im Bereich Anzeigen- und Beilagenakquise von heute (2013) 37 Titeln der katholischen und evangelischen Publizistik mit einer wöchentlich verkauften Gesamtauflage von ca. 1 Million Exemplaren. Über 96 % dieser Auflage werden im Abonnement bezogen. Die KONPRESS-Titel bringen es auf rund 2,01 Millionen Kontakte in der Woche.

